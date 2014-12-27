Лукашенко провел масштабную кадровую чистку: назначены новый премьер и глава Нацбанка

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко назначил Андрея Кобякова премьер-министром Беларуси. Помимо этого, президент одобрил назначение Павла Каллаура председателем правления Национального банка.

Об этом сообщается на сайте президента Беларуси.

Первым заместителем премьер-министра республики назначен Василий Матюшевский, заместителями - Владимир Семашко и Наталия Кочанова.

Президентскую администрацию возглавит Александр Косинец.

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Министром экономики назначен Владимир Зиновский, министром по налогам и сборам — Сергей Наливайко, министром промышленности — Виталий Вовок, министром образования — Михаил Журавков.

Кадровые перестановки произошли и в руководстве нескольких крупных предприятий.

Как сообщал УНИАН, накануне Александр Лукашенко пообещал «разобраться» с руководителями, которые не приветствуют решения, принятые для нормализации ситуации.