Лукашенко провел масштабную кадровую чистку: назначены новый премьер и глава Нацбанка
Кадровые перестановки произошли и в руководстве нескольких крупных предприятий.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко назначил Андрея Кобякова премьер-министром Беларуси. Помимо этого, президент одобрил назначение Павла Каллаура председателем правления Национального банка.
Об этом сообщается на сайте президента Беларуси.
Первым заместителем премьер-министра республики назначен Василий Матюшевский, заместителями - Владимир Семашко и Наталия Кочанова.
Президентскую администрацию возглавит Александр Косинец.
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Министром экономики назначен Владимир Зиновский, министром по налогам и сборам — Сергей Наливайко, министром промышленности — Виталий Вовок, министром образования — Михаил Журавков.
Кадровые перестановки произошли и в руководстве нескольких крупных предприятий.
Как сообщал УНИАН, накануне Александр Лукашенко пообещал «разобраться» с руководителями, которые не приветствуют решения, принятые для нормализации ситуации.