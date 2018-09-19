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Папа Франциск возглавил общую аудиенцию в Ватикане: опубликованы фото

14:14, 19 сентября 2018
Мир
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Папа Римский Франциск на встрече с католиками / REUTERS

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Как сообщает «Радіо Ватикан», свое очередное поучение божьим заповедям понтифик посвятил вопросам уважения к родителям, призвав к частности, "не сквернословить" в отношении людей, подаривших дар жизни. 

Ранее Папа Римский во время визита на Сицилию выступил с обращением к членам мафии. Он призвал их отказаться от преступлений и насилия.

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Теги: #Папа Римский#Ватикан