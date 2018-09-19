Папа Франциск возглавил общую аудиенцию в Ватикане: опубликованы фото
14:14, 19 сентября 2018Мир
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Понтифик посвятил свое очередное поучение божьим заповедям вопросам уважения к родителям.
Папа Римский Франциск на встрече с католиками / REUTERS
Папа Римский Франциск провел общую аудиенцию в Ватикане.
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Как сообщает «Радіо Ватикан», свое очередное поучение божьим заповедям понтифик посвятил вопросам уважения к родителям, призвав к частности, "не сквернословить" в отношении людей, подаривших дар жизни.
Ранее Папа Римский во время визита на Сицилию выступил с обращением к членам мафии. Он призвал их отказаться от преступлений и насилия.
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