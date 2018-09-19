Папа Франциск возглавил общую аудиенцию в Ватикане: опубликованы фото

Понтифик посвятил свое очередное поучение божьим заповедям вопросам уважения к родителям.

Папа Римский Франциск провел общую аудиенцию в Ватикане.

Читайте такжеПапа Римский помолился на месте, где 25 лет назад был убит священник Джузеппе Пульизи

Как сообщает «Радіо Ватикан», свое очередное поучение божьим заповедям понтифик посвятил вопросам уважения к родителям, призвав к частности, "не сквернословить" в отношении людей, подаривших дар жизни.

Ранее Папа Римский во время визита на Сицилию выступил с обращением к членам мафии. Он призвал их отказаться от преступлений и насилия.