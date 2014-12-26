Россия приняла новую военную доктрину с учетом угрозы от Украины

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт Кремля. Другим указом прежняя редакция признана утратившей силу.

Документ вносит уточнения в действующую Доктрину. Уточнение Военной доктрины Российской Федерации проведено во исполнение решения Совета Безопасности России от 5 июля 2013 года. Внесённые в документ изменения одобрены на совещании Совета Безопасности России 19 декабря 2014 года.

Изменения, как и предписывала прежняя Доктрина, внесены в связи с "изменением характера военных опасностей и военных угроз, задач в области обеспечения военной безопасности и обороны, а также условий развития Российской Федерации".

Как сообщил официальный сайт Совета безопасности, изменения "в первую очередь касаются появления новых угроз РФ, которые проявились в ситуации на Украине и вокруг нее, а также в событиях на севере Африки, в Сирии, Ираке и в Афганистане".

В новой редакции Военной доктрины РФ наращивание силового потенциала НАТО отнесено к основным внешним военным опасностям для России.

Читайте такжеРоссия против мираПод основными военными опасностями новая версия доктрины понимает также "территориальные претензии к Российской Федерации и ее союзникам, вмешательство в их внутренние дела".

Документ указывает в общей сложности 14 основных внешних военных опасностей для России, включая подрывную деятельность иностранных спецслужб и организаций, растущую угрозу экстремизма и терроризма в условиях недостаточно эффективного международного сотрудничества в этой сфере, а также распространение оружия массового поражения, ракет и ракетных технологий.

Российское правительство верит, что предыдущая версия военной доктрины России была "оборонительной".

"Сохранен оборонительный характер Доктрины, сделан акцент на приверженность России к использованию военной силы только после исчерпания возможностей применения мер ненасильственного характера", - говорится в сообщении Совбеза. - Остались прежними принципы применения Вооруженных Сил РФ и порядок применения ядерного оружия".