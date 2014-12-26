Эксперт: Лукашенко заинтересован, чтобы Порошенко стал посредником в отношениях Беларуси с Западом
Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко заинтересован в том, чтобы президент Украины Петр Порошенко стал посредником в отношениях Беларуси с Западом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.
"Если раньше Лукашенко предлагал услуги посредника для разрешения кризиса на востоке Украины, то сейчас сам Лукашенко заинтересован в том, чтобы Порошенко стал посредником в отношениях с Западом, поскольку Беларусь стала тоже жертвой финансово-экономического кризиса России", - сказал Фесенко.
Читайте такжеЛукашенко в Москве: "Мы сюда не приехали с протянутой рукой" Он отметил, что Беларусь и Казахстан очень обеспокоены санкциями Запада против России, поскольку это представляет угрозу для Таможенного союза, а соответственно, и для экономик этих стран.
Фесенко считает интересной тенденцией декабря во внешней политике контригру Порошенко на восточном (евразийском) направлении.
"Визиты Назарбаева и Лукашенко, которые прошли почти синхронно, показали, что президент Порошенко использует не только европейское и американское направления внешней политики, он активно играет на других направлениях, в частности усиливает контакты с коллегами на постсоветском пространстве", - сказал эксперт.
Как сообщал УНИАН, Лукашенко находился с визитом в Украине 21 декабря, Назарбаев - 22 декабря.
Сейчас в отношении Беларуси действуют санкции ЕС. В частности, Евросоюз запретил въезд на свою территорию ряду должностных лиц Беларуси, включая президента Лукашенко, из-за преследования оппозиционеров и гражданских активистов. Также Евросоюз применил санкции против ряда белорусских компаний.