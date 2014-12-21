Порошенко и Лукашенко договорились о сотрудничестве между странами

"У нас есть очень широкая повестка дня - и в вопросах экономического сотрудничества, и в координации действий в международных организациях, и в вопросах финансового сотрудничества является достаточно серьезные вызовы, на которые мы должны готовить скоординированные ответы и в сфере безопасности", - цитирует главу государства его пресс-служба.

При этом Порошенко отметил, что сегодня стороны смогут обсудить все возможности развития потенциала двустороннего сотрудничества.

"Спасибо вам за то, что во время этого процесса мы получили уникальную возможность Трехстороннего диалога контактной группы для решения насущных вопросов. Я также отдельно спасибо Беларуси за четкую позицию в отношении суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Для нас ваша жесткая позиция, которую вы высказывали постоянно, включая позицию относительно так называемых выборов в ноябре, чрезвычайно важна", - подчеркнул президент, акцентируя на роли Беларуси в мирных переговорах.

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Порошенко подчеркнул, что мировая дипломатия не только признала минский формат переговоров, Минский меморандум и Минский протокол.

«Весь мир сегодня говорит о том, что они сегодня являются основой Мирного плана президента Порошенко и основой мирного процесса в Украине. Они признаны ООН, Европейским Союзом, странами G-20. Фактически, они сегодня является безальтернативной моделью деэскалации ситуации на части территории Донецкой и Луганской областей», - подчеркнул президент Украины.

Глава государства также выразил надежду, что Минские встречи и их интенсивность удастся восстановить.