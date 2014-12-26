В Батуми сгорела главная новогодняя елка (фото)
Главная новогодняя елка Батуми, установленная на пл.Аргонавтов неподалеку от здания правительства Аджарской автономной республики, загорелась поздно вечером в четверг, 25 декабря.
Как сообщил корр. "Новости-Грузия" из Батуми, по предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание в системе новогодней иллюминации, установленной на искусственной елке.
Читайте такжеВ Одессе зажгли главную елку города
После ликвидации возгорания, сотрудники батумской мэрии в оперативном режиме приступили к восстановлению поврежденных огнем участков елки.
На площади Аргонавтов в Батуми в этом году должны пройти основные праздничные мероприятия города. Тут установлены палатки, торгующие новогодними сувенирами, украшениями и сладостями для детей, аттракционы и сцена для новогоднего концерта.
Днем в четверг на площади Аргонавтов активными темпами шли работы по установке праздничной иллюминации и украшению близлежащих домов, и ремонту пешеходного покрытия перед Новым годом.