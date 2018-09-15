В Австрии предложили проверять спасенных мигрантов прямо в море

Глава МВД Австрии Герберт Кикль убежден, что такая система решит "проблему репатриации".

Министр внутренних дел Австрии Герберт Кикль предлагает проверять нелегальных иммигрантов для возможного предоставления убежища до их схода на берег.

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Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление главы МВД Италии Маттео Сальвини.

"Кикль призвал ЕС удерживать спасенных мигрантов в море, пока будут обрабатываться их заявления о предоставлении убежища", - говорится в сообщении.

Он отметил, что корабли будут использовать "быстрый способ", чтобы выяснить, кто имеет право на получение убежища, но поведал детали.

Министр подчеркнул, что после "соответствующих проверок" на борту судна, те мигранты, которые имеют право на получение убежища, могут быть привезены в ЕС, а остальные - в "безопасные порты" в третьих странах.

Кикль убежден, что такая система поможет решить "проблему репатриации".

"Как только люди ступают на континент, выдворить их можно только с большими трудностями и большими расходами", - сказал.

Кикль отметил, что политика ЕС относительно предоставления убежища должна быть направлена на то, чтобы сделать "невозможным требовать предоставления убежища, кроме как за пределами ЕС, и что претензии будут решаться за пределами ЕС".

Сальвини заявил, что абсолютно поддерживает этот план.