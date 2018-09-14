Манафорт близок к сделке со спецпрокурором Мюллером о признании вины - СМИ

О сделке Пола Манафорта со следствием может быть объявлено на судебном заседании в пятницу, 14 сентября.

Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт близок к заключению соглашения о признании своей вины со спецпрокурором США Робертом Мюллером.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

По данным телеканала, о сделке может быть объявлено на судебном заседании в пятницу, 14 сентября. Однако пока не понятно, пошел ли Манафорт на сотрудничество с командой Мюллера или сделка подразумевает лишь признание вины.

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Как отмечает ABC News, Манафорт и его адвокаты провели более четырех часов с представителями команды Мюллера, которая расследует возможный сговор предвыборного штаба Трампа с Россией.

Представитель Манафорта и представитель офиса спецпрокурора отказались от комментариев, добавляет телеканал.

Источник Reuters, знакомый с ситуацией, сообщил, что "стороны близки к соглашению, но его пока нет".

Отмечается, что второй процесс над Манафортом должен начаться в понедельник, 17 сентября.

Как сообщал УНИАН, 21 августа суд присяжных признал Пола Манафорта виновным по 8 пунктам обвинения из 18. Отмечается, что 5 из 8 обвинений имеют отношение к уклонению от налогов, 1 - недекларирование иностранных банковских счетов, как требует того закон. Еще 2 пункта - по банковскому мошенничеству. Если судья согласится с выводами присяжных, в целом ему грозит до 80 лет заключения.

Дело Манафорта является частью расследования спецпрокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в пользу действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

Манафорту предъявлено обвинение в отмывании денежных средств, полученных в Украине. Его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен экс-президента Януковича.

В обвинении Федеральной коллегии присяжных, направленном в окружной суд в Вашингтоне, говорится, что Манафорт и его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс за сотрудничество с окружением Януковича получили десятки миллионов долларов. В частности, в 2006-2015 годах они выступали в качестве незарегистрированных агентов правительства Украины, "Партии регионов" и "Оппозиционного блока».

По последним данным, Манафорт получил от украинских политиков 31 млн долларов за предоставление политических консультаций только в 2012 году.

Манафорт и Гейтс перевели миллионы долларов полученных выплат иностранным компаниям и на банковские счета, открытые ими и их сообщниками в ряде стран, и в частности, на Кипре, Сент-Винсенте, Гренадинах и Сейшелах. Они скрыли существование иностранных компаний и банковских счетов, постоянно неправильно сообщая в своих налоговых документах, что они не имеют иностранных банковских счетов.