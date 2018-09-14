Звезда сериала "Секс в большом городе" проиграла выборы в США

Никсон критиковали за слишком либеральный подход, наивность и дилетантство. Но после проигрыша она не унывает: «Я не обескуражена. Я вдохновлена. Надеюсь, вы тоже».

Актриса Синтия Никсон, сыгравшая Миранду в культовом сериале «Секс в большом городе», проиграла праймериз от Демократической партии в борьбе за право стать губернатором штата Нью-Йорк.

65% против 35% - с таким результатом нынешний губернатор Эндрю Куомо победил Никсон, пишет "Медианяня".

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И именно он пойдет на выборы губернатора штата Нью-Йорк от Демократической партии в ноябре этого года. Никсон критиковали за слишком либеральный подход, наивность и дилетантство. Но после проигрыша она не унывает: «Я не обескуражена. Я вдохновлена. Надеюсь, вы тоже».

Для своей избирательной кампании актриса смогла собрать $2,5 млн, большую часть из которых пожертвовали голливудские звезды.

С другой стороны, у нынешнего губернатора, помимо 12-миллионного бюджета, была еще и поддержка лидера партии Хиллари Клинтон. Впрочем, поклонникам Никсон расстраиваться не стоит: судя по настрою Синтии, это не последние ее выборы, а в стране, выбравшей президентом Дональда Трампа, возможно все.