Депутаты Госдумы в обход санкций поедут в ЕС в составе официальных делегаций

По данным российских СМИ, это позволит данным депутатам преодолеть санкции и получить разрешение на въезд в Евросоюз, пишет Европейская правда.

В Визовом кодексе отсутствует пункт о том, что участие в делегациях в межпарламентских ассамблеях позволяет въезд в ЕС несмотря на санкции. Между тем в Совете Европы "Европейской правде" напомнили, что такая практика действительно существует и уже использовалась Россией. Так, в мае по приглашению ПАСЕ Париж посетил спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин, хотя он на тот момент уже был в санкционном списке Евросоюза.

Теперь спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин и его заместитель Сергей Железняк официально будут представлять Россию в ПАСЕ. Оба входят в санкционный список ЕС и США.

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В состав российской делегации в ОБСЕ включили главу думского комитета по делам СНГ Леонида Слуцкого. Он также входит в делегации в ПАСЕ, по данным официального сайта Госдумы РФ. Слуцкий подпадает под санкции ЕС, США и Канады.

Все вышеуказанные лица обвиняются в посягательстве на территориальную целостность Украины. За это на них наложен запрет на въезд в Евросоюз.

Стоит отметить, большинство российских источников утверждает, что такой возможностью воспользуются не 4, а 5 депутатов РФ, вспоминая, что в комитет парламентского сотрудничества "Россия - ЕС" включен Михаил Дегтярев, который значится в списке санкций ЕС и Канады. СМИ также пишут о включении в этот комитет депутата от ЛДПР Вадима Деньгина, однако его фамилия не фигурирует ни в одном санкционном списке.