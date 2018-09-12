Washington Post: Ураган "Флоренция" заставил армию США передислоцировать самолеты, корабли и целые базы

Американских военных в зоне поражения освободили от службы и разрешили переехать в более безопасные регионы на расстоянии 800 километров от своей базы.

Военно-морские силы США перемещают личный состав и корабли из-за приближения урагана "Флоренция".

В это время военно-воздушные и сухопутные силы перебрасывают боевые самолеты на более безопасные базы. Незначительные же группы морских пехотинцев, которые остаются в опасной зоне, активно «окапываются».

Об этом пишет Washington Post, добавляя, что в зоне поражения урагана "Флоренция" оказались наиболее известные военные базы США, такие как «Кэмп-Леджейн» в Северной Каролине, морская станция «Норфолк» в Вирджинии и рекрутское депо морской пехоты «Пэррис-Айленд» в Южной Каролине.

Тысячи морских пехотинцев вместе с семьями уже покинули базу «Кэмп-Леджейн» в Джексонвилле. Однако, военное командование сообщило, что те, кто останется на месте, будут обеспечены едой, водой и защитой.

«С 1941 года эта база и ее пехотинцы тренировались для того, чтобы разбираться с кризисами как дома, так и за рубежом. И ураган "Флоренция" не исключение», - заявил бригадный генерал Джулиан Алфорд.

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Некоторые члены семей военных начали жаловаться в Facebook на то, что в «Кэмп-Леджейн» никто не объявил принудительную эвакуацию. Оставить местность можно только добровольно. Но во всяком случае, весь личный состав освободили от службы на время урагана. Солдатам сказали, что они могут переехать вместе с семьей в другую местность в радиусе 800 километров вокруг Джексонвилля.

Пресс-секретарь военного командования «Кэмп-Леджейн» Нат Фаги сказал, что база – самое безопасное место для всех, кто решил остаться. Укрытия на ее территории уже открыты для всех и укомплектованы всем необходимым. Издание пишет, что всего на базе проходят службу 40 тысяч американских военных. Сколько из них решили остаться и встретить ураган точно не известно.

На базе американских сухопутных войск "Форт-Брагг" в Северной Каролине сообщили, что большая часть вертолетов 82-й военно-воздушной дивизии были эвакуированы в штат Джорджия. В Вирджинии представители военно-морского флота отдали приказ об эвакуации для всего военного персонала и гражданских, а также резервистов, которые живут в определенных прибрежных регионах.

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Приказ появился после того, как военно-морские силы начали отправлять десятки своих кораблей, которые базируются в Вирджинии, в открытое море. Последние два судна: корабль-госпиталь USNS Comfort и авианосец USS Abraham Lincoln, - покинут военно-морскую базу «Норфолк» сегодня в течение дня. Более 30 кораблей были отправлены в более спокойные воды Атлантического океана.

ВВС США и Национальная гвардия перебазируют свои самолеты подальше от побережья Вирджинии вглубь Огайо. Представители авиабазы «Лэнгли» сообщили изданию, что местные F-22 и тренировочные самолеты Т-38 сегодня Talon отправятся на авиабазу национальной гвардии «Рикенбакер» в центральной части штата Огайо. Вслед за ними отправится около 100 солдат.