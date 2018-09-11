"Я обещаю сделать из вас сочную отбивную": глава Росгвардии вызвал Навального на дуэль (видео)

Генерала Золотова рассердило расследование Навального о поставках продуктов Росгвардии, которые якобы закупаются по завышенным ценам.

Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль политика Алексея Навального в ответ на опубликованные Фондом борьбы с коррупцией данные о нарушениях ведомства при закупках.

Глава Росгвардии пообеща сделать из него "сочную отбивную". В Кремле не сочли это угрозой физической расправы. Обращение обнародовано на YouTube Росгвардии.

«В отношении меня вы допустили оскорбительные, клеветнические размышления, в офицерской среде не принято просто так прощать. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную», — заявил Золотов.

После этого генерал пообещал не оставлять без внимания другие обращения Навального в свой адрес.

"Если, господин Навальный, вы в своих изобличениях еще раз позволите оскорбительный или клеветнический тон в адрес меня или моей семьи, то я вам обещаю, что прежде чем перешагнуть через вас и вытереть о вас ноги, я устрою шоу с показом для всего личного состава Росгвардии. И я вас уверяю, вам тогда стыдно будет выйти на улицу. А слово я держать умею", - говорит Золотов.

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При этом Золотов признал, что коррупционные недостатки в ведомстве действительно существуют, однако Росгвардия с ними борется.

По сообщениям СМИ, в августе Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный Навальным, опубликовал расследование о том, что продукты для Росгвардии якобы закупаются по завышенным ценам у единственного поставщика, который может быть связан с премьер-министром Дмитрием Медведевым.