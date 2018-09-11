Венгрию могут лишить права голоса в Совете ЕС

Такое решение может быть принято из-за коррупции в Венгрии, проблем в конституционной, избирательной и судебной системах, ухудшения ситуации со свободой слова и давления на гражданское общество.

Депутаты Европарламента 11 сентября обсудят вопрос о возможном нарушении Венгрией основополагающих принципов ЕС.

Как сообщает Euronews, уже 12 сентября евродепутаты проголосуют за резолюцию, которая может лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС.

В докладе, подготовленном евродепутатом от Нидерландов Джудит Саргентини, говорится о коррупции в Венгрии, проблемах в конституционной, избирательной и судебной системах, ухудшении ситуации со свободой слова и давлении на гражданское общество.

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По словам Саргентини, у граждан Венгрии больше нет уверенности в том, что их правительство будет честным и справедливым.

Власти Венгрии, в свою очередь, утверждают, что доклад основан на лжи и фактических ошибках.

Перед началом дебатов премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступит с 7-минутным заявлением.

Статья 7 договора о Евросоюзе применяется в случае нарушения членом ЕС таких принципов как демократия, верховенство закона и соблюдение прав человека.

Это первая попытка применения статьи 7 в ЕС.