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Венгрию могут лишить права голоса в Совете ЕС

10:49, 11 сентября 2018
Мир
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Виктор Орбан / REUTERS

Как сообщает Euronews, уже 12 сентября евродепутаты проголосуют за резолюцию, которая может лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС.

В докладе, подготовленном евродепутатом от Нидерландов Джудит Саргентини, говорится о коррупции в Венгрии, проблемах в конституционной, избирательной и судебной системах, ухудшении ситуации со свободой слова и давлении на гражданское общество.

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По словам Саргентини, у граждан Венгрии больше нет уверенности в том, что их правительство будет честным и справедливым.

Власти Венгрии, в свою очередь, утверждают, что доклад основан на лжи и фактических ошибках.

Перед началом дебатов премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступит с 7-минутным заявлением.

Статья 7 договора о Евросоюзе применяется в случае нарушения членом ЕС таких принципов как демократия, верховенство закона и соблюдение прав человека.

Это первая попытка применения статьи 7 в ЕС.

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Теги: #Венгрия#голоса#Совет ЕС