Кровавое 9/11: годовщина крупнейшей террористической катастрофы современности, когда упали башни-близнецы в Нью-Йорке (видео)

18 лет назад, 11 сентября 2001 года в США произошли теракты, которые навсегда изменили жизнь миллионов людей.

Серия атак в течение 102 минут унесла жизни более трех тысяч человек.

Теракт совершили террористы-смертники, которые угнали четыре пассажирских самолета. Два авиалайнера врезались в башни всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий - в Пентагон (здание Минобороны США), а четвертый - упал на землю в штате Пенсильвания.

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В результате этого теракта погибли 2977 человек и более 6 тысяч получили ранения.

Ответственность за организацию атаки взяла террористическая группировка "Аль-Каида". На то время его возглавлял Усама бен Ладен.

2 мая 2011 года американский спецназ в ходе операции в Пакистане убил бен Ладена.

Теракты 11 сентября спровоцировали ряд экономических, социальных, политических и военных проблем.

Для всего мира, а, особенно, для Америки, 11 сентября стало днем смены эпох.

В 2011 году на месте разрушенных башен-близнецов в Нью-Йорке появился мемориал всемирного торгового центра. Американцы до сих пор вспоминают этот день и называют его просто "11 сентября" или "9/11".