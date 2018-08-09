США вдвое увеличили награду за информацию о главарях "Аль-Каиды"

Госдепартамент США удвоил награду за данные, которые могут помочь в обнаружении двух главарей "Аль-Каиды".

Госдепартамент США объявил о повышении в два раза награды за информацию, которая может привести к обнаружению двух ключевых главарей "Аль-Каиды".

Читайте такжеВ Сирии убит сын главы "Исламского государства" - СМИ

Речь идет об Абдулле Ахмеде Абдулле и Саифе аль-Адле. В декабре 2000 года за сведения о каждом из них предлагалось $5 млн. Теперь эта сумма составляет $10 млн.

Оба террориста входили в руководящий совет террористической организации, аль-Адль также был членом военного комитета "Аль-Каиды", сообщили в Госдепартаменте.

Как сообщал УНИАН, британская газета The Guardian взяла интервью у матери Осамы бен Ладена Алии Ганем. Она рассказала о детстве будущего "террориста номер один" и о том, как тот стал джихадистом. До этого члены семьи бен Ладен отказывались общаться с прессой.