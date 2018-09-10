Мужчина с ножом ранил семь человек у кинотеатра в Париже (фото)

Нападавший задержан, это выходец из Афганистана.

Семеро человек пострадали при атаке вооруженного ножом мужчины в Париже.

Как сообщает Дождь со ссылкой на Le Parisien, инцидент произошел в районе набережной Луары.

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Мужчина сначала напал на посетителей кинотеатра MK2, а затем - на людей, находившихся на площадке рядом с кинотеатром, и на прохожих.

Нападавший задержан. Это, по данным Le Parisien, выходец из Афганистана.

По сведениям издания, жертвами мужчины помимо посетителей кинотеатра оказались люди, которые играли в петанк на площадке, расположенной неподалеку, а также прохожие.

Среди пострадавших есть двое туристов из Великобритании. Ранения четырех человек оценивают как тяжелые.

Помимо ножа у нападавшего обнаружили железный прут.

Ранее УНИАН сообщал, что в городе Трапп неподалеку от Парижа, в четверг, 23 августа, неизвестный с ножом зарезал двух человек и серьезно ранил еще одного человека. Источник информагентства Reuters во французском министерстве сообщил, что убитые - это мать и сестра нападающего.