Вблизи Парижа нападающий с криками "Аллах акбар" зарезал двух человек

Полиция сообщает, что "нейтрализовала" нападающего. "Исламское государство" взяло на себя ответственность за атаку.

В городе Трапп неподалеку от Парижа, в четверг, 23 августа, неизвестный с ножом зарезал двух человек и серьезно ранил еще одного человека.

Эту информацию подтвердила местная власть в Twitter. Как сообщает французская полиция, нападающего "нейтрализовали и убили". Министр внутренних дел Жерар Коллом пообещал быструю реакцию и расследование инцидента, пишет DW.

Источник информагентства Reuters во французском министерстве сообщил, что убитые - это мать и сестра нападающего.

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Мотивы нападения пока что доподлинно неизвестны, однако, по данным телеканала BFM TV, злоумышленник кричал "Аллах акбар". Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение, однако не представила доказательств того, что атака была организована именно при участии ИГ.

Населения Траппа - около 30 тысяч жителей. Городок заметно беднее соседних окрестностей Парижа, к которым относится в том числе и Версаль. В Траппе живет большая мусульманская община, среди которой есть и экстремисты - салафиты. Около 50 жителей Траппа подозреваются в поездках в Сирию и Ирак для участия в войне на стороне исламистских группировок.