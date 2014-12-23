Санкции и обострение военной ситуации влияют на ЕАЭС - Назарбаев

Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после саммита глав государств ЕАЭС, который состоялся в Москве во вторник, 23 декабря, передает Радио Свобода.

«Интегрируясь экономически, все страны-участницы укрепляют принципы политического суверенитета и независимости, а также культурной и языковой уникальности наших народов», - сказал Назарбаев.

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При этом президент Казахстана отметил, что на становление Евразийского экономического союза влияет ряд факторов.

«Нестабильность мировых рынков, политики санкций, ослабление доверия между ведущими странами мира и угрозы обострения военно-технической и политической ситуации - все это будет влиять на процессы становления Евразийского экономического союза. Мы обращали внимание на эти вызовы», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

ЕАЭС должен стать следующим этапом евразийской интеграции под руководством России. Эта организация, в которую входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения, должна заработать 1 января 2015 года. Базой для Евразийского экономического союза стал Таможенный союз между Москвой, Минском и Астаной.