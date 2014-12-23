Количество больных Эболой в Западной Африке за сутки возросло на 100 человек

Это произошло в основном, за счет пострадавших в Сьерра-Леоне, следует из данных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), которые были опубликованы сегодня, передают РИА Новости.

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Согласно опубликованной статистике, жертвами вируса в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне стали 7565 человек, заражены 19431 человек. Данные приводятся по состоянию на 21 декабря.

Ранее ВОЗ сообщала о 7518 погибших и 19340 зараженных в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне по состоянию на 20 декабря.