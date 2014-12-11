ООН: Ситуация в Украине и Эбола замедлили рост мировой экономики

Основными вызовами в 2015 году могут стать цены на нефть, кризис в Украине, в Сирии и Ираке.

"В 2014 году мировая экономика показала посредственный и неровный рост. Продолжают оказывать давление последствия мирового финансового кризиса, и в это же время возникли новые геополитические конфликты, такие как Украина и лихорадка Эбола", — говорится в докладе ООН о текущем состоянии мировой экономики и прогнозах на 2015 год, сообщает РИА Новости.

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"В этом году США удерживают экономический рост на 2%, тогда как ситуация в Европе отмечалась непрочностью", — сообщается в документе, опубликованном на сайте управления ООН.

"Показатели роста в развивающихся странах достаточно разнились на протяжении 2014 года, при том что в ряде стран произошло резкое замедление (роста — ред). Это прежде всего Латинская Америка и страны СНГ. Восточная Азия, включая Китай, напротив, пережили плавное снижение", — отмечается в тексте.