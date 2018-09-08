Обама призвал американцев «спасти» США от Трампа
03:19, 08 сентября 2018Мир
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По его словам, Трамп «наживается на страхах и гневе» жителей США.
REUTERS
Бывший президент США Барак Обама призвал американцев прийти на выборы в конгресс для того, чтобы спасти страну от американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает MSNBC.
По его словам, Трамп «наживается на страхах и гневе» жителей США.
Он также добавил, что люди, обладающие властью, хотят, чтобы все остальные оставались разделенными.
Обама подчеркнул, что выборы в конгресс, которые пройдут в ноябре, являются очень важными.
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