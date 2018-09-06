Певица Самойлова готова эмигрировать из России в Европу (видео)
08:23, 06 сентября 2018Мир
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В своем Instagram певица опубликовала фото в аэропорту.
Самойлова хочет уехать из России / фото twitter.com/golub
Участница «Евровидения-2018» Юлия Самойлова заявила о готовности эмигрировать из России в Европу.
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Об этом она заявила в видеообращении, появившемся в «историях» Instagram. Позже оно появилось также и на Youtube.
«Я готова эмигрировать из России в Европу», — заявила Юлия.
В своем Instagram она опубликовала фото в аэропорту с хэштегами "#европа" и "#поехали".
Юлия Самойлова дважды отбиралась на участие в «Евровидение» от РФ. В 2017 году выступить ей не удалось. Конкурс проводился в Украине, и ей не позволили въезд в страну из-за нарушения порядка въезда в оккупированный Крым.
В 2018 году Самойлова все же поехала на конкурс, но ее выступление было неудачным – певица не прошла в финал.
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