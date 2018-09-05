В Нью-Йорке самолет с пассажирами поместили на карантин из-за вспышки неизвестной инфекции на борту (фото, видео)

Люди во время полета начали жаловаться на лихорадку и кашель.

В Нью-Йорке под карантин поместили самолет, который прибыл из Дубая, из-за вспышки инфекций на борту.

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По меньшей мере 100 человек из полтысячи пассажиров пожаловались на плохое самочувствие, лихорадку и кашель, передает ТСН со ссылкой на NewsWeek. Один из пассажиров рассказал изданию, что он заметил больных людей еще до того, как самолет взлетел. Он попросил у стюардессы маску, но их на борту не оказалось.

Самолет отогнали в отдаленную часть аэропорта. Лайнер окружили машины неотложной помощи.

Как сообщает ABC News, возможной причиной массового заболевания на борту может быть грипп. Самолет останавливался в Мекке, где сейчас эпидемия заболевания.