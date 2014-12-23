В Финляндии считают маловероятной новую "холодную войну"

По словам главы МИД, Россия "грубейшим образом" нарушила совместно согласованные принципы европейской безопасности, передает Росбалт по информации Yle. При этом, отметил он, даже если удастся разрешить украинский кризис, вопрос о Крыме остается открытым.

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Вместе с тем Туомиоя не считает, что мир ждет новая "холодная война", так как большинство игроков международной политики не желает участвовать в подобном разделении мира. К такому миру больше нет возврата, подчеркнул он.