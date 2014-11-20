Маккейн призвал жестко противодействовать "диким амбициям" Путина

Такое заявление он сделал во время дискуссии, посвященной 25-й годовщине Бархатной революции в Чехословакии, передает "Голос Америки".

Читайте такжеВ Конгресс подан законопроект о предоставлении Украине военной помощи США

"Впервые после завершения Второй мировой войны мы видим, как европейскую страну разрывают на куски. Каков ответ Соединенных Штатов? Когда я говорю своим избирателям в Аризоне, что мы даже оружие не даем или данные разведки украинскому правительству, – они просто шокированы. А сегодня, когда огромная лавина пропаганды катится из России во все соседние страны – Балтии и другие, пропаганды, которая направлена на русскоязычное население этих стран, у нас, если честно, нечем ответить", - заявил Джон Маккейн.

При этом сенатор отметил: "И какую цену платит Владимир Путин за свои действия? Санкции? Между прочим, он против меня также ввел санкции. Я их рассматриваю как почетную медаль. Мне в Аризоне его санкции не вредят. Поэтому, если посмотреть на ту цену, которую платит Путин, – это вызывает нервную реакцию у всех соседей России. Они спрашивают, а где же остановится Путин? И если откровенно, пока наши европейские партнеры зависят от российского газа, они ничего делать не будут. И Владимир Путин это знает".

"Поэтому что мы должны делать? Мы не должны втягиваться в третью мировую войну. Нам даже "холодную войну" начинать не нужно. Нам нужно поддержать принципы НАТО и сделать все возможное, чтобы помочь украинцам, которые не хотят оставаться в орбите Москвы, а хотят быть частью Европы. Мы должны им помочь. И не только оружием. Мы должны говорить от имени Украины, как когда-то президент Рейган отстаивал народ Чехии и говорил от имени Вацлава Гавела", - заявил сенатор Джон Маккейн, который является сторонником активной помощи Украине.