Назарбаев встретится с Путиным по дороге из Киева

15:57, 22 декабря 2014
Мир
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после визита в Киев на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным в понедельник планирует обсудить в том числе ситуацию в Украине.

Назарбаев после Порошенко встретится с Путиным / Фото УНИАН

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

"В ходе сегодняшней встречи планируется обговорить целый ряд вопросов двустороннего сотрудничества, актуальные международные проблемы обсудить, включая ситуацию в Украине", — сказал Ушаков, добавив, что Назарбаев встретится с Путиным после визита в Украину.

Читайте такжеУкраина будет докупать уголь у КазахстанаРанее во время визита в Киев Назарбаев заявил, что Казахстан поддерживает территориальную целостность Украины и призывает к мирному урегулированию ситуации на востоке страны. Также Назарбаев призвал Россию к компромиссу.

Казахстан не стал голосовать против резолюции Генассамблеи ООН о поддержке территориальной целостности Украины 27 марта, осуждающей аннексию Крыма. Тогда "за" резолюцию проголосовали 100 членов Генассамблеи, воздержались 58, а 11 проголосовали "против" - Российская Федерация, Беларусь, Зимбабве, Венесуэла, Сирия, Боливия, Армения, Северная Корея, Куба, Никарагуа, Судан.

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