Назарбаев обратился к России с просьбой подумать над компромиссом в отношении Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время совместного заявления для прессы с президентом Петром Порошенко сегодня в Киеве.

«Я обращаюсь и к России, и к Украине - думать над тем, чтобы найти совместный компромисс, чтобы выйти из этих условий, сохранив территориальную целостность Украины и сблизить позиции, которые есть, потому что эта ситуация - это нонсенс, и она ненормальная. Я надеюсь, что Украина выйдет прочной из этой ситуации, Украина будет мощной, как всегда была», - сказал Назарбаев.

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По его словам, конфронтация и санкции - это «дорога в тупик, дорога в никуда».

«Я думаю, что можно найти выход и восстановить ситуацию, восстановить отношения между нашими странами, в частности с Россией», - сказал он.

Президенты Украины и Казахстана подтвердили важность Минских договоренностей для урегулирования ситуации на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Казахстана находится в Украине с рабочим визитом.