Британия расширит военный порт на Кипре в случае Brexit без соглашения - СМИ

База, которая имеет статус суверенной британской территории, уже имеет небольшой порт, но его необходимо будет значительно расширить.

Правительство Великобритании планирует расширить морской порт, расположенный на территории военной базы Акротири на Кипре, если не удастся достичь торгового соглашения с Евросоюзом в рамках Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

В настоящее время оборудование и другие товары направляются на базу через коммерческие порты Кипра. Однако без соглашения с ЕС после Brexit будут восстановлены таможенные и другие инспекции, что может поставить под угрозу обслуживание и функционирование базы.

База, которая имеет статус суверенной британской территории, уже имеет небольшой порт, но его необходимо будет значительно расширить.

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"Рассматриваемые предложения существенно расширят порт в Акротири, потому что он слишком мал, чтобы его можно было использовать должным образом", - сказал один из собеседников.

По его словам, план состоит в том, чтобы "фактически построить новый порт".

"Если у нас не будет соглашения, порт - кипрский – станет крайне проблематичным, тогда как порт RAF считался бы британской территорией", - сказал источник.

Считается, что Минобороны будет в состоянии финансировать новый порт из оставшейся части нераспределенной суммы средств на подготовку к Олимпиаде-2019-20 годов, которая была заложена в последнем бюджете. Прогнозируемая стоимость составит менее 100 миллионов фунтов стерлингов.