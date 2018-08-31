Британия расширит военный порт на Кипре в случае Brexit без соглашения - СМИ
Правительство Великобритании планирует расширить морской порт, расположенный на территории военной базы Акротири на Кипре, если не удастся достичь торгового соглашения с Евросоюзом в рамках Brexit.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.
В настоящее время оборудование и другие товары направляются на базу через коммерческие порты Кипра. Однако без соглашения с ЕС после Brexit будут восстановлены таможенные и другие инспекции, что может поставить под угрозу обслуживание и функционирование базы.
База, которая имеет статус суверенной британской территории, уже имеет небольшой порт, но его необходимо будет значительно расширить.
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"Рассматриваемые предложения существенно расширят порт в Акротири, потому что он слишком мал, чтобы его можно было использовать должным образом", - сказал один из собеседников.
По его словам, план состоит в том, чтобы "фактически построить новый порт".
"Если у нас не будет соглашения, порт - кипрский – станет крайне проблематичным, тогда как порт RAF считался бы британской территорией", - сказал источник.
Считается, что Минобороны будет в состоянии финансировать новый порт из оставшейся части нераспределенной суммы средств на подготовку к Олимпиаде-2019-20 годов, которая была заложена в последнем бюджете. Прогнозируемая стоимость составит менее 100 миллионов фунтов стерлингов.