Washington Post: Киев ведет войну с Кремлем за религиозное будущее Украины

Украинцам стоит осторожно ждать признания независимости своей церкви.

В то время, как Киев и Москва ведут схватку на полях боя на Востоке Украины, появился новый фронт - в религиозной сфере.

В этом году украинский президент Петр Порошенко начал кампанию, цель которой убедить Вселенского патриарха Варфоломея предоставить украинским священникам полную независимость от Русской православной церкви. Украинские политики видят в декларации под названием «Томос об автокефалии» ключевой шаг для консолидации национальной идентичности украинцев. Российские религиозные лидеры называют это атакой против православного христианского единства, которую они хотят остановить.

Об этом сегодня пишет Washington Post, напоминая о том, что в разгар клерикальной битвы журналисты Associated Press разоблачили кибератаки и кибершпионаж, который Россия ведет против патриарха Варфоломея и его ближайших клериков.

Если послушать религиозных лидеров в Москве, то отделение УПЦ от русской церкви – это якобы худший раскол со времен распада христианства на восточную и католическую церковь около тысячи лет назад.

«Этот ошибочный шаг можно сравнить лишь с разделением на Запад и Восток в 1054 году. Если это произойдет, православное единство будет похоронено», - сказал изданию епископ РПЦ Иларион Алфеев.

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Однако, прежде всего, автокефалия украинской церкви резко сократит масштаб и влиятельность РПЦ. Несмотря на то, что население Украины в несколько раз меньше, чем у России, украинцы более набожны, чем русские. И из 35 тысяч храмов РПЦ треть расположена именно на украинской земле. Кроме того, Русская православная церковь потеряет связь с древними традициями украинских древних соборов и монастырей. И это будет мощный символический удар для нее.

«Потеря Украины будет унизительной. Московский патриархат потеряет около 600 лет своей истории», - сказала независимый исследователь Катя Рихтерс.

Украина же настаивает, что каждая независимая страна имеет полное право на свою отдельную церковь.

«Когда новое государство появляется, когда оно становится стабильным, это нормально, что ее православные верующие отделяются от других церквей. Так уже происходило несколько раз за 20 век: в Болгарии, Сербии, Чехии, Словакии, Польши и тому подобное. Поэтому логично, чтобы украинская православная церковь тоже получила независимость», - пояснил украинский историк Кирилл Галушко.

Издание добавляет, что хоть ситуация кажется логичной, она все равно не простая. Во-первых, она сталкивается с богословскими спорами относительно того, кто имеет право провозглашать независимость церквей. Однако, есть и философские причины сохранить украинскую и русскую церкви в связи. Библия призывает христиан к единству. Глобальная православная община уже и так очень раздроблена. И мало кто из православных лидеров радуются тому, что две крупнейшие православные конфессии в мире могут разойтись в разные стороны. В Украине процесс за независимость церкви сильно подпитывается светской войной России против Украины на Донбассе.

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Вселенская православная церковь тоже оказалась перед сложным давлением. Патриарху Варфоломею 78 лет, и он сомневается, хочет ли он оставить церковный раскол своим наследием.

«Не думаю, что Варфоломей хочет войти в историю как патриарх, который разделил свою церковь», - сказал профессор восточного религиоведения факультета католической теологии Университета Мюнстера Томас Бремер.

Украина ожидает, что Вселенский патриархат все же сделает большой шаг и передаст «Томос об автокефалии». Украинский комментатор Катерина Крук в статье для Atlantic Council писала, что дело почти сделано. Рихтерс призывает к осторожности.

«Украинцы очень ждут Томос об автокефалии в начале сентября. Но и 10 лет назад они тоже этого ждали с уверенностью, однако ничего не произошло», - напомнила она.

Многие эксперты считают, что поездка московского патриарха в Стамбул на этой неделе – это проявление тревоги России.

«Этот визит не случаен. Они очень нервничают», - сказал профессор религиозных исследований Эрфуртского университета Василиос Макридес.

Пока не известно, повлияет ли разоблачение российского шпионажа и кибератак против Вселенского патриархата как-то на украинско-российских конфликт за автокефалию. Однако, по мнению Рихтерс, это может усилить эмоции, которые и без того бушуют по обе стороны.

«Хакерские атаки однозначно будут расценены как враждебные, бестактные и аморальные», - сказала она.