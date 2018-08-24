Скандальному писателю-террористу Прилепину запретили въезд в Боснию и Герцеговину

Прилепин должен был принять участие в литературном вечере в Баня-Луке. Ему запрещен въезд в Боснию и Герцеговину еще с 26 марта.

Российскому писателю Захару Прилепину, который воевал в рядах террористической "ДНР", запретили въезд в Боснию и Герцеговину с соображений безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТРС.

Прилепин должен был принять участие в литературном вечере в Баня-Луке.

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Сообщается, что Прилепину запрещен въезд в Боснию и Герцеговину еще с 26 марта, поскольку его присутствие в стране "представляет угрозу для безопасности, общественного порядка или международных отношений Боснии и Герцеговины".

Недавно Прилепина внесли в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее воюющий на стороне террористов российский писатель Захар Прилепин заявил, что уходит с "поста" "замкомандира батальона армии" "ДНР".