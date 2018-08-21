Империя копирует технологии: в РФ показали прямоходящего боевого робота, как в "Звездных войнах"

Перспективная цель применения антропоморфного комплекса - решение инженерных и боевых задач.

В России оружейный концерн "Калашников" решил создать управляемого прямоходящего робота.

"На международном форуме "Армия-2018" "Калашников" представил концепт управляемого прямоходящего комплекса. Перспективная цель применения антропоморфного комплекса - решение инженерных и боевых задач", - говорится в сообщении концерна.

Макет в натуральную величину размещен у входа в павильон концерна на выставке.

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Управляемый прямоходящий робот весом в 4,5 тонны получил рабочее название - "Игорёк", передает РБК.

"Сейчас можно назвать некой демонстрацией того направления, в котором мы хотели бы идти. Мы понимаем, что есть роботизированные средства передвижения на колесном ходу, на гусеничном ходу, точно также предполагаем, что будет некая востребованность в антропоморфных автоматических движимых системах", - рассказал исполняющий обязанности гендиректора концерна "Калашников" Владимир Дмитриев.

Перспективная цель применения антропоморфного комплекса - решение инженерных и боевых задач. Усовершенствованная модель робота будет продемонстрирована в 2019 году.

Исходя из представленных фото- и видеоматериалов, российское изделие будет состоять из башни-рубки с панорамным обзором на шагающем двуногом шасси. Изделие оснащено двумя руками-манипуляторами. По внешнему виду концепт напоминает вездеходный разведывательный транспорт AT-ST из киноэпопеи «Звездные войны».

Ранее УНИАН сообщал, что Москва выступает против запрета полностью автономных боевых систем, а российские военные активно адаптируют технологии искусственного интеллекта для своих целей.