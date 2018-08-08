В Беларуси легализовали онлайн-казино

В Минске рассчитывают, что это позволит "минимизировать отток денежных средств за рубеж".

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым легализовал организацию и содержание онлайн-казино.

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«Документом в Беларуси легализован такой вид деятельности, как организация и проведение азартных игр в сети интернет посредством содержания виртуального игорного заведения (онлайн-казино)», - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Указом установлены особенности лицензирования и налогообложения этой деятельности, а также определены требования и условия. Осуществление деятельности онлайн-казино возможно только на основании специального разрешения и при наличии гарантийного депозита на специальном счете.

Также в указе сказано о необходимости предоставления налоговым органам удаленного доступа к виртуальному игорному заведению и подключение его к специальной компьютерной кассовой системе. Она будет обеспечивать контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса. В Минске рассчитывают, что указ позволит «минимизировать отток денежных средств за рубеж». Возрастной ценз для игроков увеличен с 18 до 21 года.