Диктатура в Беларуси является и политической, и военной угрозой для Украины - белорусская оппозиционерка

Диктатура в Беларуси несет за собой как политическую, так и военную угрозу для Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила белорусский общественный активист, главный редактор оппозиционного интернет-издания «Хартия-97» Наталья Радина.

«Сегодня диктатура в Беларуси представляет как политическую, так и военную угрозу для Украины. В первую очередь, нужно понимать, что сегодня Беларусь - некий путинский военный плацдарм против Украины... Нужно понимать, что у Беларуси сегодня военный союз с Россией и фактически есть единая военная группировка против НАТО, а соответственно, и против Украины. И в случае, если Путин отдаст приказ, то российские войска будут наступать», - сказала она.

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По словам Радиной, в Беларуси размещаются, в том числе российские истребители Су-27 на аэродроме в Барановичах, а в следующем году будет создана российская авиабаза в Бобруйске.

В свою очередь, белорусский общественный деятель, член Белорусской ассоциации журналистов, соучредитель общественной инициативы «Хартия-97», координатор гражданской инициативы «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко заявил, что большинство белорусов «смотрят на ситуацию в Украине глазами российских медиа».

«Даже отношение к Лукашенко отошло на второй план. Сегодня многие белорусские оппозиционеры говорят, что если раньше существовал консенсус, что люди устали от Лукашенко, хотели демократических преобразований, то сегодня они обсуждают: ты за или против бандеровцев. Белорусских оппозиционеров сегодня называют бандеровцами, потому что белорусская оппозиция и демократические силы находятся на стороне независимости Украины, территориальной целостности Украины», - сказал Бондаренко.