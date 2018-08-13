Не менее 130 человек погибли в Афганистане за 4 дня из-за боев за город Газни

Около 30 погибших в Афганистане являются мирными жителями, остальные - афганские силовики.

В Министерстве обороны Афганистана заявили, что в результате атаки боевиков радикального исламистского движения «Талибан» на расположенный на востоке Афганистана город Газни погибли по меньшей мере 130 человек в течение последних четырех дней.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информагенство dpa.

Согласно информации афганского ведомства, около 30 погибших - мирные жители, остальные - афганские силовики. Также в оборонном ведомстве сообщили об обнаружении 50 спецназовцев, которых два дня тому назад объявили пропавшими без вести. Все они - живы и здоровы, подчеркивается в сообщении.

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На данный момент на город, оказавшийся под контролем талибов, с четырех сторон ведут наступление правительственные войска и силы безопасности, отметили в министерстве.

Боевики «Талибана» атаковали город Газни еще 10 августа. Газни находится на дороге, соединяющей север и юг и соединяет крупнейшие города страны - Кабул и Кандагар. Окончательная утрата контроля над городом была бы в значительным поражением афганского правительства в борьбе против «Талибана», отмечает dpa.

На данный момент из города поступает противоречивая информация по поводу того, кто именно контролирует большую его часть - талибы или правительственные войска. Из-за повреждения линий электропередачи связи с городом практически нет.

Ранее в Кабуле сообщали о 100 погибших или пропавших без вести афганских военных и силовиков во время боев за Газни.

Ранее УНИАН сообщал, что боевики террористической организации «Талибан» захватили полицейские и правительственные здания в городе Газн, что в центральном Афганистане, также заминирован главную магистраль.