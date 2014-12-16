Жириновский предложил ради экономии сократить число депутатов и сенаторов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить количество депутатов и сенаторов в России на треть. Такие действия, по его мнению, необходимы из-за сложной финансовой ситуации в стране. Об этом сообщается на сайте партии либерал-демократов, передает Lenta.ru.

Также глава ЛДПР считает, что нужно сократить аппарат. Это позволит сэкономить минимум 30 процентов на содержании органов власти.

По мнению Жириновского, также необходимо снизить зарплаты оставшимся депутатам на 30 процентов. «Не поможет — еще сократить на 10-15 процентов. Это приличные деньги, потому что Госдума обходится бюджету в 7 миллиардов рублей, Совет Федерации, по-моему, в 8 миллиардов. 15 миллиардов в год! А можно тратить 5 всего, в крайнем случае 6 миллиардов», — заявил Жириновский.

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Государственная Дума состоит из 450 депутатов. Общее число членов Совета Федерации — 170 человек.

Напомним, Центральный банк России после рекордного обвала рубля в час ночи по московскому времени резко поднял ключевую ставку c 10,5% до 17%.

Накануне за один день понедельника 15 декабря российский рубль потерял более 10% стоимости и стал самой слабой валютой в мире.

Курс рубля к бивалютной корзине в "черный понедельник" испытал сильнейшее падение со времен дефолтного 1998 года.

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Иностранные валюты выросли за день на рекордные за много лет шесть рублей, превысив 64 рубля за доллар и почти достигнув 79 рублей за евро.