В Сиднее начали расследовать гибель заложников

Во вторник в Сиднее приспущены флаги, сотни людей оставляют цветы на улице около кафе, передает Русская служба Би-би-си.

Читайте такжеВ Сиднее начали расследовать гибель заложниковСтало известно, что удерживавший заложников беженец из Ирана Ман Харон Манис проходил в Австралии по нескольким уголовным делам и был известен своим увлечением исламским фундаментализмом.

Однако австралийские власти подчеркивают, что пока нет никаких свидетельств того, что он был связан с какими-либо международными исламистскими группировками.