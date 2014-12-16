В Сиднее начали расследовать гибель заложников
07:04, 16 декабря 2014Мир
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Австралийская полиция начала расследование обстоятельств операции по освобождению заложников в кафе в центре Сиднея, в результате которой погибли три человека - два заложника и сам злоумышленник.
REUTERS
Во вторник в Сиднее приспущены флаги, сотни людей оставляют цветы на улице около кафе, передает Русская служба Би-би-си.
Читайте такжеВ Сиднее начали расследовать гибель заложниковСтало известно, что удерживавший заложников беженец из Ирана Ман Харон Манис проходил в Австралии по нескольким уголовным делам и был известен своим увлечением исламским фундаментализмом.
Однако австралийские власти подчеркивают, что пока нет никаких свидетельств того, что он был связан с какими-либо международными исламистскими группировками.
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