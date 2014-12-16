Число убитых при нападении на школу в Пакистане достигло 126 человек

Об этом сообщает сайт британского издания Guardian. "126 людей были убиты и многие ранены в результате атаки пакистанских талибов на школу в Пешаваре, которая находится под управлением военных", - заявили представители местных властей.

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Большинство жертв - дети. Представители пакистанской армии сообщили, что убили 5 террористов и ищут других нападавших. Вместе с тем, есть предположение, что в школе могут содержаться заложники. Сообщается, что были слышны несколько взрывов внутри школы.

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф прибыл в Пешавар. Он назвал эту атаку национальной трагедией. "Это мои дети и моя утрата", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о 104 погибших.

Пакистанские талибы из "Техрик-и-Талибан" объяснили, что атаковали школу, "потому что правительство делает объектом своих операций наши семьи и женщин".