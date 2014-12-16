Правозащитница опубликовала список "грузов-200", прибывших из Донбасса в Крым

"Грузы-200" продолжают идти в Россию. Теперь уже и в Крым. Морги Крыма заполнены до отказа, а домой довезут в цинке не многих", - цитирует Васильеву Новое время.

Правозащитница опубликовала список фамилий тех, кто уехал из Крыма воевать на территорию Донбасса и погиб там.

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В целом, по данным Васильевой, с начала декабря в Украине погибло более трехсот российских солдат. Активистка также обнародовала список погибших, тела которых прибыли в РФ.



Кроме того, по информации правозащитницы, за все время в военных действиях в Донбассе были убиты более пяти тысяч российских контрактников. При этом "до родственников дошло не более тысячи "грузов-200".

"Российское население для Путина - ничто. И он очень четко показывает это на примере того, как обращаются с погибшими российскими военнослужащими. ... Украинцы, какими бы злобными их не рисовали, отбирают ДНК у каждого погибшего, подобранного на поле боя. Среди них много российских граждан без каких-либо опознавательных знаков", - пишет Васильева.

В то же время Министерство обороны России не может или не хочет организовывать ДНК-тесты, добавляет правозащитница.