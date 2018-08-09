Макрон намерен в разговоре с Путиным поднять вопрос Сенцова - СМИ

Президенты Франции и РФ 10 августа проведут телефонный разговор.

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 10 августа, намерен в телефонном разговоре с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным поднять вопрос незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, который с 14 мая голодает.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

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"Президент Эммануэль Макрон будет говорить с российским лидером Владимиром Путиным в пятницу о заключенном украинском кинорежиссере Олеге Сенцове, который в знак протеста голодает с мая и является серьезно больным", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. 13 июля стало известно, что мать режиссера Сенцова Людмила написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании ее сына.

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7 августа в УФСИН России в Ямало-Ненецком автономном округе заявили, что состояние здоровья Сенцова оценивается российскими врачами как удовлетворительное. Ему, заверили в ведомстве, назначено и проводится лечение, направленное на поддержку основных функций органов и систем организма, для недопущения развития осложнений.

При этом адвокат Дмитрий Динзе, который посетил режиссера в колонии, заявил, что состояние Сенцова ухудшается. По информации адвоката, у Сенцова очень низкий пульс (около 40 ударов в минуту) и сильно понизился гемоглобин, что привело к анемии. Адвокат сообщил, что прекращать голодовку политзаключенный не планирует.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что ее брат почти не встает, а его состояние - катастрофически плохое.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова попросила российскую коллегу Татьяну Москалькову организовать перевод Сенцова в московский институт или больницу, где есть специалисты по эндогенному питанию. Также Денисова просит руководителя администрации Путина посодействовать рассмотрению ходатайства о помиловании Сенцова.