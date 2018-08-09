В Минске задержали главреда агентства "БелаПАН"

Утром связь с журналисткой пропала, приехавшая в ее квартиру дочь обнаружила следы обыска.

В столице Беларуси задержали главного редактора информационной компании «БелаПАН» Ирину Левшину.

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Как сообщает «БелаПАН», информацию подтвердил Следственный комитет РБ. В ведомстве отметили, что журналистка задержана "по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации государственного информагентства БелТА".

В данный момент с журналисткой «проводятся следственные действия».

Отмечается, что утром 9 августа связь с Левшиной пропала. Она не пришла на работу в обычное время, ее мобильный телефон отключен. Приехавшая в квартиру дочь обнаружила следы обыска и вскрытый системный блок компьютера.

По информации агенства, в СК будет проведен допрос Левшиной, к ней едет адвокат.

Напомним, 7 августа в рамках того же уголовного дела задержали главного редактора крупного независимого интернет-издания TUT.BY Марину Золотову, редактора TUT.BY Анну Калтыгину, а также журналиста БелаПАН Татьяну Коровенкову.

Накануне, 8 августа, сотрудники Следственного комитета РБ пришли с проверкой к независимому журналисту, корреспонденту Deutsche Welle в Минске Павлюку Быковскому.