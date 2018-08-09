Священник назвал условие канонизации Путина: заговорил о смерти президента РФ

В России часто пишут иконы президента РФ.

Православный священник Георгий Коваленко назвал главное условие канонизации президента России Владимира Путина.

Во время чата на «Главреде» ректору Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, православному священнику, общественному деятелю, философу, богослову, блогеру, протоиерею Георгию Коваленко задали любопытный вопрос.

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Один из читателей поинтересовался, как можно относиться к тому, что президент РФ Владимир Путин в России причислен к лику святых, пишутся его иконы, которые, если верить сообщениям, даже периодически мироточат (аккурат перед выборами).

Ответ был краток и по существу. "Я впервые слышу о канонизации Путина. Ничего, кроме улыбки и желания поставить диагноз, эта информация во мне не вызывает. Однако мне вспомнилось определение из религиоведческого словаря начала 90-х, над которым мы тогда долго смеялись из-за корявости формулировки. Там в статье о канонизации говорилось дословно: "основное условие канонизации — смерть кандидата", – пояснил протоирей Георгий.

Ранее в России секта сообщила о чуде с иконой Путина: она якобы замироточила перед выборами.