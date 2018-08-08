В СМИ попала записка, которую Путин якобы передал Трампу

В Белом доме отказались подтвердить или опровергнуть подлинность документа, который, по данным СМИ, был передан Трампу Путиным в ходе разговора тет-а-тет.

Издание Politico опубликовало записку, которую якобы передал президент России Владимир Путин главе США Дональду Трампу во время встречи в Хельсинки 16 июля. В документе содержится ряд предложений по взаимному разоружению.

Издание раскрыло содержание русскоязычной версии документа. Как утверждает Politico, они получили его от российских чиновников.

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В записке изложены предложения, которые касаются сферы контроля над вооружениями: продление двухстороннего договора об ограничении ядерного вооружения, а также заключение нового договора, ограничивающего размещение оружия в космосе.

В Белом доме отказались подтвердить или опровергнуть подлинность документа, оказавшегося в распоряжении Politico. В то же время представитель Совета национальной безопасности Гарретт Маркиз заявил, что президенты не производили обмен никакими предложениями, оформленными в письменном виде.

В то же время, ранее Путин рассказал журналистам о записке с "рядом конкретных предложений", которую передали "американской стороне".

Как сообщал УНИАН, ранее в Белом доме заявили, что Трамп готов приехать к Путину в Москву, как только получит приглашение.