Белый дом: Трамп готов приехать к Путину в Москву, как только получит приглашение
18:50, 27 июля 2018Мир
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Президент США также рассчитывает принять Путина в Вашингтоне в начале 2019 года.
Дональд Трамп и Владимир Путин / REUTERS
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп готов осуществить визит в Москву только после получения официального приглашения.
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Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого Дома Сары Сандерс.
"Президент Трамп рассчитывает принять президента Путина в Вашингтоне после начала (нового 2019) года", - говорится в заявлении.
"Он открыт для посещения Москвы после получения официального приглашения", - заявила Сандерс.
Как сообщал УНИАН, ранее Путин заявил: "Мы готовы пригласить президента Трампа в Москву. Пожалуйста, он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил. Я готов и в Вашингтон приехать. Но повторяю ещё раз, если там будут созданы соответствующие условия для работы".
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