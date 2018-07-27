Белый дом: Трамп готов приехать к Путину в Москву, как только получит приглашение

Президент США также рассчитывает принять Путина в Вашингтоне в начале 2019 года.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп готов осуществить визит в Москву только после получения официального приглашения.

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Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого Дома Сары Сандерс.

"Президент Трамп рассчитывает принять президента Путина в Вашингтоне после начала (нового 2019) года", - говорится в заявлении.

"Он открыт для посещения Москвы после получения официального приглашения", - заявила Сандерс.

Как сообщал УНИАН, ранее Путин заявил: "Мы готовы пригласить президента Трампа в Москву. Пожалуйста, он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил. Я готов и в Вашингтон приехать. Но повторяю ещё раз, если там будут созданы соответствующие условия для работы".