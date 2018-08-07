Экс-советник Трампа в суде раскрыл метод Манафорта по уклонению от уплаты налогов

На этой неделе в процессе по делу Пола Манафорта, по мнению многих экспертов, начинается переломный момент.

Выступая в понедельник на процессе по делу бывшего менеджера предвыборного штаба Дональда Трампа, Пола Манафорта, бывший бизнес-партнер Манафорта, Рик Гейтс, заявил, что помогал Манафорту при заполнении фальшивых налоговых деклараций.

Как передает Голос Америки, Гейтс, сотрудничающий с обвинением, рассказал, что Манафорт поручал ему сообщать о зарубежных доходах как о займах с целью уменьшить сумму, подлежащую налогообложению.

Ранее в ходе заседания прокурор задал бухгалтеру Манафорта, Синди Лапорта, вопрос о займе на сумму 10 миллионов долларов от российского олигарха Олега Дерипаски.

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Синди Лапорта ответила, что не знает, был ли заем, по словам прокурора, вероятно, имевший место в 2006 году, квалифицирован в качестве дохода.

На этой неделе в процессе по делу Пола Манафорта, по мнению многих, начинается переломный момент, поскольку начал давать показания Рик Гейтс, на которого адвокаты защиты возлагают вину за все преступления.

Гейтс, также занимавший высокий пост в предвыборном штабе Трампа, согласился сотрудничать с расследованием, которым руководит спецпрокурор Роберт Мюллер, после того, как признал свою вину по двум пунктам обвинения. Выступая в суде в качестве свидетеля, он впервые расскажет о совершенных преступлениях, оказавшись лицом к лицу с бывшим начальником.

Судебный процесс в Александрии, штат Вирджиния, стал первым делом в рамках расследования Мюллера, которое дошло до жюри присяжных. Однако в деле никак не упоминаются ни Трамп, ни возможное сотрудничество между предвыборным штабом и Кремлем, что является центральным аспектом расследования спецпрокурора.