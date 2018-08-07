Политологи прокомментировали переписку Манафорта об использовании Януковичем украинских националистов (видео)

В датированных 2012 годом письмах Пол Манафорт подчеркивал, чтобы Виктор Янукович делал произраильские заявления и осуждал "Свободу" и "антисемитские действия" оппозиции.

В письмах бывшего политтехнолога Януковича Пола Манафорта, дело которого в настоящее время слушают в США, нашлись следы украинских оппозиционных сил.

Как говорится в сюжете ТСН, американец советовал своему клиенту критиковать их за антисемитские взгляды и таким образом зарабатывать себе очки в мире.

Бывший нардеп Руслан Кошулинский цитирует публикацию западных СМИ о том, что его партия "Свобода" разжигает антисемитизм. Кроме Партии регионов, над имиджем которой работал Манафорт, в его переписке фигурирует и националистическая партия. Манафорт в своих рекомендациях Януковичу отмечает: "Мы активно продвигали концепцию антисемитизма как части политики оппозиции. Мы делали это со времен заключения пакта между объединенной оппозицией и "Свободой". В датированных 2012 годом письмах Манафорт подчеркивал, чтобы Янукович делал произраильские заявления, осуждал "Свободу" и антисемитские действия оппозиции. И таких поводов в 2012 году по странному стечению обстоятельств действительно хватало.

Например, "свободовец" Игорь Мирошниченко как минимум месяц создавал незаурядный информационный фон в мире, когда употребил не очень корректное слово для обозначения национальности известной актрисы Милы Кунис. И хоть она сама реплики не комментировала, заявление осудили Центр Визенталя и члены американского конгресса. "Для США действительно расовые вопросы, вопросы цвета кожи, вопрос национальности, любые притеснения по национальному или религиозному признаку – это черная метка. Они моментально теряют контакт с этой политической силой, с этой страной. Понятно, Манафорт советовал Януковичу эту карту разыгрывать", - пояснил политолог Кирилл Сазонов.

Именно выполнением советов Манафорта можно считать появление в Верховной Раде законопроекта о запрете языка вражды, который в шутку назвали "поправкой Кунис" от регионала Колесниченко. Но финальной точкой стала ситуация с резолюцией Европаламента относительно Украины – из 18 пунктов относительно ситуации со свободой слова, политикой, где немало говорилось и про тогдашнюю власть, в мире огласку получила фактически одна: обеспокоенность националистическими и антисемитскими заявлениями "Свободы".

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Политологи называют красноречивым и показательным то, что этих скандалов можно было бы избежать. Но в "Свободе" и открещивались от обвинений в антисемитизме, и одновременно подливали масла в огонь. "Для кого-то оскорбительно, а для кого-то безобидно. Вы хотите нам запретить говорить на украинском языке. Я не могу этого понять", - комментировал инцидент с той же Кунис лидер партии Олег Тягнибок. "Читайте Франко, читайте Шевченко, Нечуя-Левицкого и всех. Никто из них не употреблял того второго слова и оно не имело негатива. И никто не будет указывать украинцу, как кого называть", - утверждала другая представительница "Свободы" Ирина Фарион.

Специалисты до сих пор не могут прийти к единодушному мнению относительно мотивов таких заявлений. "Очень сложно здесь сказать, был ли злой умысел и спектакль или просто использовали, как полезных идиотов. Но то, что использовали – факт", - уверен Сазонов. "Я не исключаю, что кто-то из членов партии вполне мог брать деньги от Януковича, а другие могли об этом и не догадываться", - говорит политолог Александр Палий. Эксперты убеждены, что только "амбарная книга" режима Януковича могла бы дать ответы на все вопросы. Впрочем, увидят ли ее когда-нибудь полностью украинцы – неизвестно.