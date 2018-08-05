Госдеп вызвал российского дипломата из-за вмешательства РФ в дела США
Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Весс Митчелл вызвал поверенного в делах России в США для предоставления разъяснений по поводу вмешательства России во внутренние дела США.
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Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науерт.
Assistant Secretary Mitchell convoked #Russia chargé d'Zhirnov to answer for the Kremlin's attempts to use social media accounts to promote violent and divisive causes in the U. S. – we will not tolerate this aggressive interference. https://t.co/dnIHR0GIOt— Heather Nauert (@statedeptspox) August 5, 2018
"Помощник государственного секретаря Митчелл вызвал поверенного в делах России Жирнова, чтобы получить ответ из-за попыток Кремля использовать учетные записи в социальных сетях для пропаганды насилия и раздора в США – мы не потерпим этого агрессивного вмешательства", - написала она.
Ранее сообщалось, что Facebook удалила десятки страниц, вероятно управляемых из России. Эти страницы обманывали пользователей соцсети, а их администраторы скрывали свои личности и цель своих действий.