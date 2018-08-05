Госдеп вызвал российского дипломата из-за вмешательства РФ в дела США

17:19, 05 августа 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Весс Митчелл вызвал поверенного в делах России в США для предоставления разъяснений по поводу вмешательства России во внутренние дела США.

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Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науерт.

"Помощник государственного секретаря Митчелл вызвал поверенного в делах России Жирнова, чтобы получить ответ из-за попыток Кремля использовать учетные записи в социальных сетях для пропаганды насилия и раздора в США – мы не потерпим этого агрессивного вмешательства", - написала она.

Ранее сообщалось, что Facebook удалила десятки страниц, вероятно управляемых из России. Эти страницы обманывали пользователей соцсети, а их администраторы скрывали свои личности и цель своих действий.

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Теги: #США#Россия#Госдеп