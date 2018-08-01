Организация протестов в США и вмешательство в выборы: Facebook удалила десятки страниц, предположительно управляемых из России

С итогами расследования Facebook в ходе слушаний ознакомил Конгресс США.

Из социальных сетей Facebook и Instagram удалены 32 страницы и аккаунта, в действиях которых нашли признаки «скоординированного неаутентичного поведения»: эти страницы обманывали пользователей соцсети, а ведущие их лица скрывали свои личности и цели своих действий, говорится в сообщении Facebook.

Как передает РБК, с итогами расследования Facebook в ходе слушаний ознакомил Конгресс США. Компания информировала законодателей, что ей удалось выявить «скоординированную политическую кампанию влияния» перед промежуточными выборами в США, запланированными на ноябрь. Обнаруженные аккаунты, в частности, «связаны с протестами, которые запланированы в Вашингтоне на следующей неделе», заявили в Facebook.

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В сообщении Facebook отмечается, что достоверно установить связь большинства этих аккаунтов и российским Агентством интернет-исследований, обвиняемым во вмешательстве в выборы в США, не удалось. Однако часть удаленных страниц сообществ находились под управлением лиц, которые, как полагают власти США, были связаны с агентством. По данным источников СМИ, руководство Facebook уверено, что «Россия, скорее всего, имеет к этому отношение».

Удаленные страницы и аккаунты были созданы в период с марта 2017 года по май 2018-го. На самую популярную из них было подписано около 300 тыс. пользователей. В период с апреля 2017 года по июнь 2018 года они разместили 150 платных объявлений, их стоимостью Facebook оценил в $11 тыс. Часть объявлений была оплачена канадскими долларами. За весь этот период подозрительные аккаунты создали 30 страниц публичных мероприятий. На самое популярное из них подписались порядка 4,7 тыс. пользователей. Для сокрытия своих истинных имен администраторы сообществ использовали сервисы VPN и интернет-телефонию, а их счета оплачивались сторонними лицами.

Как сообщал УНИАН, ранее Цукерберг подтвердил факт вмешательства РФ в выборы президента США через Facebook.