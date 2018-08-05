Трамп назвал страны, которые вмешиваются в дела США

По словам американского лидера, это Россия, Китай и, возможно, КНДР.

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация (РФ), Китай и, возможно, Северная Корея (КНДР) вмешиваются в дела США.

Об этом Трамп заявил во время речи в американском штате Огайо, передает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Так, по словам американского президента, число подобных действий может возрасти из-за экономического роста его страны.

"Мы должны остановить вмешательство и всех тех, кто атакует нас. И их много. Тут и Россия, и Китай. У нас все хорошо с Северной Кореей, но и они вероятно делают тоже самое", - заявил Трамп.

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Напомним, ранее главные помощники президента США Дональда Трампа заявили, что Россия пытается вмешаться в предстоящие выборы в США.

Как отмечалось, у России есть много способов повлиять на выборы - через СМИ, социальные сети, ботов, наемных актеров.

Ранее Дональд Трамп призвал генерального прокурора Джеффа Сешнса прекратить уголовное разбирательство по поводу вмешательства России в президентские выборы в 2016 году. В частности, Трамп заявил, что это расследование пятнает США.

Также президент США заявлял о наличии конфликта интересов у спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует российское вмешательство президентские выборы в 2016 году. Трамп считает, что Мюллер назначает в свою команду "злых демократов", которые работали на Хиллари Клинтон и Барака Обаму.