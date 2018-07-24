Трамп уверен, что Россия будет вмешиваться в промежуточные выборы в Конгресс США

Президент США убежден, что Россия попытается оказать влияние на исход выборов в пользу представителей Демократической партии.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказывает уверенность, что Российская Федерация будет пытаться вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США.

Об этом президент США сообщил в микроблоге Twitter.

«Я очень обеспокоен, что Россия будет очень упорно бороться, чтобы оказать влияние на предстоящие выборы. Основываясь на том факте, что ни один президент не был жестче в отношении России, чем я, они очень сильно будут оказывать давление ради демократов», - подчеркнул президент США.

По мнению Трампа, Россия не хочет видеть его президентом.

I'm very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming Election. Based on the fact that no President has been tougher on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don't want Trump! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 24, 2018

Отметим, что на промежуточных выборах в Конгресс США в 2018 году должны выбрать 35 из 100 членов Сената и всех 435 членов Палаты представителей.

Как сообщал УНИАН, 16 июля президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели переговоры в президентском дворце в Хельсинки (Финляндия). После встречи на совместной с российским лидером пресс-конференции президент США заявил, что конструктивный диалог с РФ открывает новые пути для достижения мира и стабильности в мире.

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Выступление Трампа вызвало шквал критики со стороны демократов и республиканцев. После возвращения в США он сказал, что на пресс-конференции обмолвился о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году. Президент отметил, что просматривал стенограмму и видео своего выступления и «осознал, что существует потребность несколько прояснить» по его замечаниям о российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

«В ключевом предложении моего выступления я сказал (в отношении России - УНИАН) фразу «была бы» вместо «не была бы», - заявил Трамп и добавил: «Предложение должно было звучать так: «Я не вижу никаких причин, почему это не было бы Россия". Своеобразное двойное отрицание».

Позже Трамп признал, что Путин несет ответственность за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.

Как сказала 19 июля секретарь департамента национальной безопасности США (министр внутренних дел) Кирстен Нильсен, США должны приготовиться к большему вмешательству РФ в выборы в Конгресс в этом году во всех штатах. Нильсен заявила, что нет сомнений в том, что Россия пыталась вмешаться в президентские выборы в 2016 году.

Выборы в Конгресс в основном пройдут 6 ноября.