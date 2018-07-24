Трамп уверен, что Россия будет вмешиваться в промежуточные выборы в Конгресс США

20:21, 24 июля 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказывает уверенность, что Российская Федерация будет пытаться вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США.

Об этом президент США сообщил в микроблоге Twitter.

«Я очень обеспокоен, что Россия будет очень упорно бороться, чтобы оказать влияние на предстоящие выборы. Основываясь на том факте, что ни один президент не был жестче в отношении России, чем я, они очень сильно будут оказывать давление ради демократов», - подчеркнул президент США.

По мнению Трампа, Россия не хочет видеть его президентом.

Отметим, что на промежуточных выборах в Конгресс США в 2018 году должны выбрать 35 из 100 членов Сената и всех 435 членов Палаты представителей.

Как сообщал УНИАН, 16 июля президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели переговоры в президентском дворце в Хельсинки (Финляндия). После встречи на совместной с российским лидером пресс-конференции президент США заявил, что конструктивный диалог с РФ открывает новые пути для достижения мира и стабильности в мире.

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Выступление Трампа вызвало шквал критики со стороны демократов и республиканцев. После возвращения в США он сказал, что на пресс-конференции обмолвился о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году. Президент отметил, что просматривал стенограмму и видео своего выступления и «осознал, что существует потребность несколько прояснить» по его замечаниям о российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

«В ключевом предложении моего выступления я сказал (в отношении России - УНИАН) фразу «была бы» вместо «не была бы», - заявил Трамп и добавил: «Предложение должно было звучать так: «Я не вижу никаких причин, почему это не было бы Россия". Своеобразное двойное отрицание».

Позже Трамп признал, что Путин несет ответственность за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.

Как сказала 19 июля секретарь департамента национальной безопасности США (министр внутренних дел) Кирстен Нильсен, США должны приготовиться к большему вмешательству РФ в выборы в Конгресс в этом году во всех штатах. Нильсен заявила, что нет сомнений в том, что Россия пыталась вмешаться в президентские выборы в 2016 году.

Выборы в Конгресс в основном пройдут 6 ноября.

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Теги: #США#Россия#Конгресс США#Дональд Трамп#вмешательство в выборы