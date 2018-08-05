В Кремле пожаловались, что США раскрыли детали письма главы Генштаба РФ

В Минобороны РФ заявили о неспособности США сохранять договоренности в тайне.

Министерство обороны России подтвердило, что глава Генштаба Валерий Гeрасимов посылал в июле конфиденциальным каналом связи письмо председателю комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефу Данфорду.

Об этом пишет РБК со ссылкой на российское военное ведомство.

"Вызывает разочарование неспособность американской стороны соблюдать договоренности об обнародовании содержания контактов только по согласию обеих сторон", - заявили в Минобороны РФ.

Отмечается, что в своем письме Гeрасимов выдвинул предложение относительно возвращения сирийских беженцев из лагеря "Рукбан", который расположен в контролируемом силами возглавляемой США коалиции в районе Пов-Танф, домой, на территории подконтрольные правительственным войскам Сирии.

Также глава российского Генштаба якобы попросил помощи у США для гуманитарного разминирования в городе Ракка и решения других гуманитарных проблем.

"Рассчитываем, что американская сторона сможет принять необходимые меры для недопущения в будущем нарушения взаимных договоренностей", - заявили в Минобороны, имея в виду огласку письма.

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Ранее агентство Reuters сообщило, что Москва в письме попросила поддержки в восстановлении Сирии, ведь сирийскому режиму не хватает оборудования, топлива, других материалов и средств, необходимых для восстановления страны. План России получил "ледяной прием" в Вашингтоне, говорится в материале.

Отмечается, что США будут поддерживать усилия в случае политического решения относительно конфликта в Сирии и проведения выборов под эгидой ООН. США обвиняют Асада в опустошении Сирии.

Натиск Москвы происходит после того, как силы Асада, поддерживаемые российскими истребителями, вернули контроль над большей частью юго-западной Сирии - региона, который был одним из последних повстанческих ячеек.

Россия развернула широкомасштабную кампанию по привлечению западных стран в гуманитарную деятельность на контролируемых правительством территориях Сирии, стремясь убедить остальной мир в необходимости установления нормальных послевоенных отношений с президентом Асадом.